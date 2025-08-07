Врач дал пять советов по повышению уровня гемоглобина

Онколог Ивашков призвал включить в рацион красное мясо для повышения гемоглобина

Онколог Владимир Ивашков заявил, что усталость, слабость и головокружение могут являться симптомами низкого уровня гемоглобина в крови. В своем Telegram-канале он дал пять советов по повышению этого показателя.

«Если анализы подтвердили дефицит железа, врач назначит специальные препараты. Важно соблюдать рекомендованную дозировку и форму препарата», — написал Ивашков.

Также он посоветовал включить в рацион красное мясо, печень, морепродукты, гречку, фасоль, шпинат и сухофрукты, поскольку они богаты железом. Кроме того, для поддержания нормального уровня гемоглобина важны витамины B12 и B9. В заключение Ивашков призвал употреблять продукты с витамином C, чтобы улучшить усвоение железа, и регулярно посещать врача для сдачи анализов.

