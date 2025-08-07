Вскрылась слежка за российским генералом перед покушением

Украинский агент Кучер перед покушением следил за генералом ВКС РФ

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кучер, осужденный за подготовку покушения на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России, следил за ним. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что мужчина отчитывался о каждом своем действии куратору. Он искал о российском генерале информацию в интернете: о его личности, служебной машине, возможном присутствии на благотворительном концерте в Кремле 6 декабря 2023 года. Также стало известно, что 10 ноября 2023 года Кучер поехал на автомобиле к месту, где мог находиться генерал, снимал там видео и вел наблюдение.

Ранее стало известно, что Кучера осудили в России на 20 лет. По заданию украинских спецслужб в 2024 году он должен был расправиться с российским высокопоставленным военным. Свою вину мужчина не признал.