20:29, 7 августа 2025Силовые структуры

Вскрылась слежка за российским генералом перед покушением

Украинский агент Кучер перед покушением следил за генералом ВКС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кучер, осужденный за подготовку покушения на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России, следил за ним. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что мужчина отчитывался о каждом своем действии куратору. Он искал о российском генерале информацию в интернете: о его личности, служебной машине, возможном присутствии на благотворительном концерте в Кремле 6 декабря 2023 года. Также стало известно, что 10 ноября 2023 года Кучер поехал на автомобиле к месту, где мог находиться генерал, снимал там видео и вел наблюдение.

Ранее стало известно, что Кучера осудили в России на 20 лет. По заданию украинских спецслужб в 2024 году он должен был расправиться с российским высокопоставленным военным. Свою вину мужчина не признал.

