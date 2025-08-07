Зеленский обсудил с Макроном разговор с Трампом

Зеленский рассказал Макрону о своем видении разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что Макрон проинформировал его о своих контактах с другими лидерами. Также политики сошлись на необходимости общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности и результативной работы на уровне лидеров.

По словам Зеленского, Украина готова к реальному прекращению огня, но Россия якобы затягивает решение этого вопроса, не давая четкого публичного ответа.

Ранее Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что его российский коллега Владимир Путин готов начать мирные переговоры по Украине. Кроме того, он положительно оценил перспективы прекращения огня на Украине.