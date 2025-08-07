Желание впечатлить возлюбленную подвело россиянина под две уголовные статьи

В Нижегородской области задержан мужчина, угнавший машину скорой для свидания

В Нижегородской области задержан 60-летний местный житель, угнавший машину скорой помощи для того, чтобы впечатлить возлюбленную на свидании. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В отношении него возбуждено два уголовных дела — за вождение в нетрезвом виде и угон. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным канала, инцидент произошел в Первомайске. Там нетрезвый мужчина увидел, что водитель скорой помощи оставил ключи в машине. Тогда он решил угнать ее, чтобы поехать к любимой женщине на свидание и впечатлить ее своим поступком.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали 23-летнего мужчину за угон машины скорой помощи.