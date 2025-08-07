Культура
11:36, 7 августа 2025

Звезда «Реальных пацанов» заявил о важности полового воспитания

Звезда «Реальных пацанов» Богданов заявил о важности полового воспитания
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Известный российский актер и режиссер Антон Богданов заявил о важности полового воспитания. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

Звезда сериала «Реальные пацаны» рассказал, что практически не помнит первый поцелуй. При этом он подчеркнул, что детям необходимо половое воспитание.

«Если за поцелуями стоит что-то высокое, то они, конечно, важны! Самое главное, как себя ставит женщина и как себя ведет мужчина. Это на самом деле больше родительский разговор. Родители должны детям донести такую мысль, что поцелуй — это не просто удовольствие, а ответственность. И вот про эту ответственность лучше разговаривать с детьми, чем раньше, тем лучше», — отметил он.

Ранее сообщалось, что коллега Богданова по сериалу Владимир Селиванов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Александре Калмыковой.

