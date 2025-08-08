8 августа в мире отмечают Международный день кошек и День счастливых людей. Православные верующие чтут память священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, а также преподобного Моисея Угрина. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день кошек

Всемирный день кошек был учрежден в 2002 году Международным фондом защиты животных. С тех пор праздник объединяет владельцев и любителей этих грациозных зверей по всему миру.

Кошка — один из самых популярных питомцев на планете. Россия занимает третье место в мире по количеству домашних кошек. К 2023 году их численность составила 49,2 миллиона.

Дeнь «Cчacтьe cлучaeтcя»

Этот неофициальный праздник был учрежден «Тайным обществом счастливых людей» в конце 1990-х. Цель праздника заключалась в том, чтобы открыто говорить о своем счастье и делиться им с другими. Считается, что дата торжества выбрана неслучайно: именно 8 августа 1998-го в ряды Тайного общества счастливых людей вступил его первый член.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 августа

Дeнь coзидaния;

Вceмиpный дeнь oфтaльмoлoгии;

День рождения холодильника;

День отца в Тайване.

Какой церковный праздник 8 августа

День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских

Святые мученики жили на рубеже III-IV веков в Никомедии и были священниками. В 303 году по приказу императора Максимиана в местной церкви сожгли 20 тысяч христиан. В числе немногих выживших остались Ермолай, Ермипп и Ермократ.

Они скрывались от стражей, но не переставали проповедовать свою веру среди язычников. Так, мимо дома, где укрылся Ермолай часто проходил юноша — однажды святой пригласил его к себе и после беседы молодой человек принял от Ермолая святое крещение. В будущем юноша даже пострадал за веру — в церковную историю он вошел как святой целитель Пантелеймон. Что касается Ермолая, Ермиппа и Ермократа, их схватили, когда над молодым человеком совершался суд. За отказ отречься от веры священников истязали и обезглавили.

День памяти преподобного Моисея Угрина

Моисей служил у благоверного князя Бориса, признанного одним из первых русских святых. После убийства своего господина, Моисей скрывался в Киеве. Когда город захватил польский король Болеслав, его увели пленником в Польшу. Там, будучи высоким и красивым юношей, Моисей привлек внимание одной богатой вдовы. Несмотря на решительный отказ юноши, она выкупила его и захотела сделать своим мужем.

Вскоре Моисей постригся в монахи, тогда разъяренная вдова приказала избивать молодого человека, а затем оскопить. Мучения Моисея продолжались до тех пор, пока вдова не ушла из жизни во время мятежа. Оправившись от ран, Моисей удалился в Печерский монастырь. Считается, что молитва этому святому помогает избавиться от плотских страстей.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 августа

День памяти преподобномученицы Параскевы Римской;

День памяти священномученика Сергия Стрельникова.

Приметы на 8 августа

Мухи в этот день особенно назойливы — к непогоде;

Лягушки прыгают у водоема — к дождям;

Радуга на небе — к ясной погоде;

Алое небо на закате — к ветру на следующий день;

Кошка трется о ноги 8 августа — к прибыли.

Кто родился 8 августа

Дастин Хоффман — американский актер, режиссер и продюсер. Широкому зрителю он запомнился ролями в картинах «Крамер против Крамера», «Человек дождя», «Мотылек», «Вся президентская рать» и других. Всего на счету актера около 70 разноплановых работ в кино и на ТВ. Хоффман сыграл много отрицательных персонажей, за что его называют «голливудским антигероем».

Фото: Supplied by FilmStills.net / Globallookpress.com

Станислав Садальский — советский и российский актер, получивший широкую известность благодаря ролям в сериале «Место встречи изменить нельзя» и фильме «О бедном гусаре замолвите слово». Также он снимался в картинах «Без права на провал», «Искушение Дон Жуана», «Большая игра», «Аферисты», «Небеса обетованные» и других. Всего в фильмографии актера более 100 ролей.

Кто еще родился 8 августа