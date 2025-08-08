Культура
15:45, 8 августа 2025

Американский рэпер стал свидетелем атаки БПЛА в Сочи

Mash: Американский рэпер Akon стал свидетелем атаки БПЛА в Сочи
Ольга Коровина

Фото: IMAGO / Martin Harris / Capital Pictures / Globallookpress.com

Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) стал свидетелем атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В пятницу, 8 августа, в Сочи прозвучала воздушная тревога из-за прилета беспилотников. Людей массово эвакуировали с местных пляжей.

По данным Mash, в это время охрана укрыла автора хита Smack That в ванной комнате, несмотря на желание артиста выйти в лобби отеля и находиться со своим коллективом. Сообщается, что Akon спокойно отреагировал на происходящее и продолжил подготовку к концерту, который состоится в городе 8 августа.

Ранее стало известно, что популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) тайно приехал в Екатеринбург ради выступления на свадьбе. По данным Mash, мероприятие с участием музыканта обошлось заказчикам в 800 тысяч долларов (около 64,3 миллиона рублей).

