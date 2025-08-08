Аномальные осадки обрушились на российский регион

Синоптик Тишковец: В Архангельской области за сутки выпали аномальные осадки

В Архангельской области за сутки выпало более месячной нормы осадков. Об аномальных дождях, которые обрушились на российский регион, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным метеостанции Сура, вылилось 83 миллиметра дождя при месячной норме в 71 миллиметр. Аномально много осадков также выпало на востоке Костромской (36 миллиметров), Кировской области (27 миллиметров), а также на севере Чувашии (36 миллиметров).

«В течение дня экстремальные ливни с общим количеством осадков до 40-60 миллиметров ожидаются на стыке Кировской, Архангельской, Вологодской областей и республики Коми», — спрогнозировал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям юга европейской России дождливую и жаркую погоду в ближайшие дни. В некоторых регионах воздух может прогреться до плюс 45 градусов.