Боец ВСУ попытался увезти на мотоцикле трофейный российский дрон и поплатился

«Военкоры Русской Весны» / Telegram
Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался увезти с собой трофейный российский дрон, погрузив его на свой мотоцикл, но поплатился. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
На видео запечатлен раздевшийся до пояса из-за жары мужчина, который несет квадрокоптер к своему мопеду и закрепляет его за сиденьем. Вероятно, у БПЛА был оборван канал связи на оптоволокне, в связи с чем украинский военнослужащий предположил, что он не опасен. Однако не успел он двинуться с места, как дрон взорвался вместе с ним.
Ранее появилось видео, на котором российский боец голыми руками поймал дрон ВСУ и разбил его о дерево. Сам военнослужащий при этом не пострадал.