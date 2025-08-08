Бывший СССР
Боец ВСУ попытался увезти на мотоцикле трофейный российский дрон и поплатился

«РВ»: Боец ВСУ пытался увезти на мотоцикле дрон ВС РФ, но взорвался вместе с ним
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Военкоры Русской Весны» / Telegram

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался увезти с собой трофейный российский дрон, погрузив его на свой мотоцикл, но поплатился. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На видео запечатлен раздевшийся до пояса из-за жары мужчина, который несет квадрокоптер к своему мопеду и закрепляет его за сиденьем. Вероятно, у БПЛА был оборван канал связи на оптоволокне, в связи с чем украинский военнослужащий предположил, что он не опасен. Однако не успел он двинуться с места, как дрон взорвался вместе с ним.

Ранее появилось видео, на котором российский боец голыми руками поймал дрон ВСУ и разбил его о дерево. Сам военнослужащий при этом не пострадал.

