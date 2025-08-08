БПЛА-камикадзе атаковали Харьков

«РВ»: БПЛА «Герань-2» атаковали Харьков и область

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2» атаковали объекты на территории Харькова и области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что в результате атаки дронов в областном центре загорелось предприятие. Также пожары наблюдаются в Салтовке и Балаклее.

Ранее сообщалось, что в ходе массированного ночного удара Вооруженных сил (ВС) России по Днепропетровской области повреждены предприятия и инфраструктура. Одним из последствий удара стали пожары, в том числе на территории одного из производств.