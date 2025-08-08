Интернет и СМИ
06:00, 8 августа 2025Интернет и СМИ

Девушка приревновала бойфренда к его любимой порнозвезде

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Larirurero12 рассказала о разладе, который приключился в ее отношениях с бойфрендом. Она пожаловалась на то, что у ее избранника есть любимая порноактриса.

«Я не собираюсь требовать, чтобы он перестал смотреть порно. Мне просто некомфортно от мысли, что у него есть какая-то конкретная любимая актриса. Я сама иногда смотрю такие ролики, и у меня даже есть любимый жанр. Но я никогда не искала ролики с одними и теми же людьми и не испытывала желания посмотреть больше контента с каким-то конкретным актером. Меня возбуждает сам сюжет, а не люди», — написала автор.

По ее мнению, когда у мужчины появляется любимая актриса, это переводит ситуацию в другую плоскость, так как при просмотре удовольствие вызывает не сюжет, а конкретный человек.

«Мне немного не по себе от мысли, что в этом мире есть другой человек, который возбуждает моего партнера, и он активно ищет контент с ее участием, чтобы смотреть и самоудовлетворяться. Этот человек существует и может буквально пройти по улице, и он узнает ее и поймет, что мастурбировал на нее много раз. В этом есть что-то интимное, с чем мне действительно трудно смириться», — написала девушка.

Другие пользователи в целом не прониклись ее переживаниями. По их мнению, выбор порнографии сродни покупке мороженого — можно долго интересоваться каждым сортом, терзая расспросами продавца, а можно просто сразу взять любимое шоколадное, потому что ты всегда знаешь, чего от него ждать.

Ранее женщины рассказали, какие секс-приемы из порнофильмов они считают самыми неприятными в реальной жизни. Многие обратили внимание на то, что в порно часто показывают неудобные позы, которые актеры выбирают, чтобы их было удобнее снимать видеокамерой.

