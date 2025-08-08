Россия
Двоих детей доставили в больницу после обрыва канатной дороги в Нальчике

Марина Совина
Двое детей были доставлены в больницу после обрыва канатной дороги в Нальчике. Об этом сообщает минздрав Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в в больницу были доставлены восемь человек, включая двух детей. Два человека, среди которых один ребенок, отказались от госпитализации.

«В РКБ остаются шесть человек, в том числе один ребенок. С пострадавшими работают два психолога ГУ МЧС России по КБР», — отмечается в сообщении.

Информация о происшествии появилась вечером в пятницу, 8 августа. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.

Известно, что в 2024 году на этой же канатной дороге уже застревали туристы. Тогда эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. А в 2021 году женщина и ребенок выпали из кресла.

