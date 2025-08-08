Багдасарян: Ереван не соглашался на коридорные решения на переговорах с Баку

Ереван не соглашался на «коридорные» решения на переговорах с Баку, а любые подобные сообщения являются ложными. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Все утверждения и публикации о том, что Армения согласилась, соглашается или согласится на "коридорные" решения, просто не соответствуют действительности», — написала она.

Представительница Никола Пашиняна подчеркнула, что глава армянского правительства на пресс-конференции в июле четко изложил подходы властей республики. Она подчеркнула, что ни о какой другой логике не может идти и речи.

Ранее стало известно, что Ереван может передать частной компании из США права на эксплуатацию участка между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеваньской автономной республикой. Отмечается, что коридор назовут «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).