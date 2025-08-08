Киев расширил зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

Киев расширил зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР), сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в Telegram-канале.

По его словам, принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 19 селах на подконтрольной Киеву северной части республики. Людей вывезут из сел Яровая, Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровой Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное. Кроме того, эвакуируют семьи из населенных пунктов Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины.

Филашкин рассказал о расширении зоны принудительной эвакуации в Лиманской территориальной общине — административном районе вблизи города Красный Лиман.

Ранее подконтрольная Украине Донецкая ОВА объявила о принудительной эвакуации людей из населенного пункта Доброполье и сел Добропольского и Криворожского районов.