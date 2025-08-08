Бывший СССР
Главком ВСУ пожаловался на проблемы с защитой фронтовых дорог от дронов

Главком ВСУ Сырский заявил о нехватке сеток для защиты фронтовых дорог от дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН. пожаловался на нехватку сетки для строительства защитных сооружений от дронов на фронтовых дорогах. Его слова приводит ТАСС.

В частности, он указал на ситуацию на красноармейском направлении. По словам главкома ВСУ, почти на всех прифронтовых дорогах «поставлены столбы, натянуты, соответственно, тросы, но сетки нет». Он отметил, что союзники Киева предоставляют различные материалы, в том числе и сетку, однако «не в таком количестве».

Сырский добавил, что украинская армия в данном вопросе работает с руководителями областных военных администраций и получает обратную связь, но признал, что трудности все равно имеются. Он также назвал ситуацию для украинских войск в районе Красноармейска угрожающей.

Ранее Александр Сырский пожаловался на состояние медицины в армии. «На стабпунктах медиков не хватает», — рассказал он.

