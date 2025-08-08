Спорт
21:57, 8 августа 2025Спорт

Голевой пас Дзюбы помог «Акрону» спастись от поражения в матче РПЛ

Пас Дзюбы помог «Акрону» спастись от поражения в матче с «Динамо» из Махачкалы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с тольяттинским «Акроном» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.Ру».

Встреча прошла в пятницу, 8 августа, и завершилась со счетом 1:1. В концовке первого тайма хозяев вывел вперед Джемал Табидзе. Спастись от поражения гости смогли благодаря голу Беншимола в концовке встречи, которому ассистировал Артем Дзюба.

«Акрон» набрал шесть очков и находится на пятом месте в чемпионате. Махачкалинцы с пятью очками занимают девятое место.

«Акрон» в следующем туре 17 августа на своем поле примет «Оренбург». Динамовцы из Махачкалы днем позже сыграют на выезде с «Пари Нижний Новгород».

