Гражданин одной из главных стран-поставщиков наемников ВСУ присоединился к армии России

Гражданин Колумбии ушел на СВО вслед за родственником русской жены

Гражданин одной из главных стран-поставщиков наемников ВСУ присоединился к армии России. Об этом сообщает издание «Собкор Уфа».

Речь идет о колумбийце Хуане Себастьяне. Он получил образование в Башкирии, там же женился на уроженке республики, супруги родили двоих детей. После рассказов дяди жены о происходящем на передовой мужчина принял решение самому отправиться в зону боевых действий.

«Я отправился защищать Родину моих детей», — рассказал Себастьян о своем поступке. На момент заключения контракта с Минобороны у него еще не было российского гражданства. Мужчина признался, что был единственным иностранцем в своем взводе, однако внимание сослуживцев и командиров помогли ему преодолеть языковой барьер. На СВО колумбиец уже успел получить ранение. После реабилитации он вернулся в строй.

Колумбия — одна из главных стран-поставщиков наемников для пополнения рядов Вооруженных сил Украины. По оценке одного из воюющих на стороне ВСУ колумбийцев, за Киев воюют около двух тысяч его соотечественников.

В начале августа российские войска уничтожили группу наемников из Колумбии при штурме Часова Яра — города Донецкой народной республики, который недавно перешел под контроль армии России. Этому предшествовали затяжные бои.