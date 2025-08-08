Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 8 августа 2025Россия

Гражданин одной из главных стран-поставщиков наемников ВСУ присоединился к армии России

Гражданин Колумбии ушел на СВО вслед за родственником русской жены
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Гражданин одной из главных стран-поставщиков наемников ВСУ присоединился к армии России. Об этом сообщает издание «Собкор Уфа».

Речь идет о колумбийце Хуане Себастьяне. Он получил образование в Башкирии, там же женился на уроженке республики, супруги родили двоих детей. После рассказов дяди жены о происходящем на передовой мужчина принял решение самому отправиться в зону боевых действий.

«Я отправился защищать Родину моих детей», — рассказал Себастьян о своем поступке. На момент заключения контракта с Минобороны у него еще не было российского гражданства. Мужчина признался, что был единственным иностранцем в своем взводе, однако внимание сослуживцев и командиров помогли ему преодолеть языковой барьер. На СВО колумбиец уже успел получить ранение. После реабилитации он вернулся в строй.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Колумбия — одна из главных стран-поставщиков наемников для пополнения рядов Вооруженных сил Украины. По оценке одного из воюющих на стороне ВСУ колумбийцев, за Киев воюют около двух тысяч его соотечественников.

В начале августа российские войска уничтожили группу наемников из Колумбии при штурме Часова Яра — города Донецкой народной республики, который недавно перешел под контроль армии России. Этому предшествовали затяжные бои.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    В России отреагировали на слова премьера Грузии о заказчике войны 2008 года

    Появилось видео эвакуации отдыхающих с пляжа в Сочи из-за воздушной тревоги

    В российском городе захотели лишить участников СВО гаражей

    Популярный город Европы внезапно опустел из-за ненависти местных жителей к туристам

    Отважный шпиц прогнал забравшегося в дом крупного медведя и попал на видео

    Белый дом анонсировал подписание мирного соглашения между двумя странами

    Россиянам рассказали о запрете на съемку некрасивых людей в Северной Корее

    После атаки на Краснодарский край еще в одном российском регионе объявили опасность БПЛА

    Лукашенко назвал условия возвращения войск СГ к западным границам Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости