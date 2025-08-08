Мир
05:38, 8 августа 2025

Итальянский активист Сабузи потерял работу в стране из-за помощи Донбассу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Татьяна Волобуева / РИА Новости

Итальянский активист Франческо Сабузи в ходе поездки в Донецк рассказал, что потерял работу в стране из-за гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сабузи, его лишили места работы, аргументировав это тем, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности.

Он подчеркнул, что в европейских странах с одобрением относятся к тем, кто воевал на стороне Украины, и осуждают тех, кто помогал народу Донбасса.

Ранее стало известно об итальянце Маттиа Бальдуччи, который переехал в Россию пять лет назад и рассказал о своих планах. Он назвал Москву лучшим городом и отметил красоту Алтая, зимнего Байкала и Шерегеша.

