Итальянский активист Сабузи потерял работу в стране из-за помощи Донбассу

Итальянский активист Франческо Сабузи в ходе поездки в Донецк рассказал, что потерял работу в стране из-за гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сабузи, его лишили места работы, аргументировав это тем, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности.

Он подчеркнул, что в европейских странах с одобрением относятся к тем, кто воевал на стороне Украины, и осуждают тех, кто помогал народу Донбасса.

