Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:39, 8 августа 2025Интернет и СМИ

Избитый бывшим участником «Фабрики звезд» певец раскрыл детали инцидента

Избитый Пирцхалавой Гребенщиков заявил, что певец напал на него без причины
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший участник шоу «Фабрика звезд» певец Михаил Гребенщиков, избитый звездой того же телепроекта Ираклием Пирцхалавой, привел свою версию конфликта. Детали происшествия он раскрыл в видео, выложенном в соцсети «ВКонтакте».

Гребенщиков заявил, что инцидент произошел ночью 13 июня в Измайлово, где он выступал в рамках фестиваля «Арт-футбол». Как утверждает артист, он вместе с Владимиром Полупановым и Вадимом Галыгиным находился у отеля, когда к ним подошел Пирцхалава в компании людей.

По словам Гребенщикова, певец начал эмоционально критиковать организацию мероприятия, а затем без какой-либо причины напал на него. «Неожиданно происходит двойной удар мне в голову. (...) Прошли два удара, я отталкиваю его, отбиваю ногой, я пытаюсь снять сумку. (...) Ираклий подбегает, ударяет еще раз, и тут нас разнимают, и Ираклий исчезает в неизвестном направлении», — рассказал артист.

Он добавил, что подал заявление в полицию. Гребенщиков утверждает, что пытался обсудить произошедшее с оппонентом и писал ему, однако тот якобы отвечал ему угрозами.

Ранее о конфликте высказался Пирцхалава. Он заявил, что «просто остановил наглого наркомана, который курил в общественном месте». Певец также обвинил Гребенщикова в том, что тот нахамил ему в ответ на замечание.

7 августа стало известно, что суд оштрафовал Пирцхалаву на 15 тысяч рублей за побои.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

    Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

    Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

    Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

    На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    В России ученые нашли способ замедлить нейродегенерацию

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости