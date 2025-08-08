Избитый бывшим участником «Фабрики звезд» певец раскрыл детали инцидента

Избитый Пирцхалавой Гребенщиков заявил, что певец напал на него без причины

Бывший участник шоу «Фабрика звезд» певец Михаил Гребенщиков, избитый звездой того же телепроекта Ираклием Пирцхалавой, привел свою версию конфликта. Детали происшествия он раскрыл в видео, выложенном в соцсети «ВКонтакте».

Гребенщиков заявил, что инцидент произошел ночью 13 июня в Измайлово, где он выступал в рамках фестиваля «Арт-футбол». Как утверждает артист, он вместе с Владимиром Полупановым и Вадимом Галыгиным находился у отеля, когда к ним подошел Пирцхалава в компании людей.

По словам Гребенщикова, певец начал эмоционально критиковать организацию мероприятия, а затем без какой-либо причины напал на него. «Неожиданно происходит двойной удар мне в голову. (...) Прошли два удара, я отталкиваю его, отбиваю ногой, я пытаюсь снять сумку. (...) Ираклий подбегает, ударяет еще раз, и тут нас разнимают, и Ираклий исчезает в неизвестном направлении», — рассказал артист.

Он добавил, что подал заявление в полицию. Гребенщиков утверждает, что пытался обсудить произошедшее с оппонентом и писал ему, однако тот якобы отвечал ему угрозами.

Ранее о конфликте высказался Пирцхалава. Он заявил, что «просто остановил наглого наркомана, который курил в общественном месте». Певец также обвинил Гребенщикова в том, что тот нахамил ему в ответ на замечание.

7 августа стало известно, что суд оштрафовал Пирцхалаву на 15 тысяч рублей за побои.