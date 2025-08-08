Певец с «Фабрики звезд» объяснил избиение Гребенщикова

Ираклий Пирцхалава назвал наглым наркоманом избитого им Михаила Гребенщикова

Певец Ираклий Пирцхалава, известный по выступлениям на проекте «Фабрика звезд 2», высказался о нанесении побоев другому участнику шоу Михаилу Гребенщикову. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я просто остановил наглого наркомана, который курил в общественном месте. Который нахамил мне, когда я сделал ему замечание», — заявил Пирцхалава.

Исполнитель хита «Лондон-Париж» отметил, что считает свой поступок неправильным с точки зрения закона, однако верным «по-мужски и по-человечески». Он подчеркнул, что инцидент станет для него уроком.

«Не национализируйте, пожалуйста, этот вопрос. Я грузин, но я родился в Москве», — добавил артист.

Об инциденте стало известно 7 августа. Суд в Москве оштрафовал Пирцхалаву на 15 тысяч рублей за побои. По словам Гребенщикова, оппонент сделал несколько оскорбительных высказываний в адрес организаторов футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол», а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. После этого завязалась перепалка.