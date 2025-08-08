Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:28, 8 августа 2025Культура

Певец с «Фабрики звезд» объяснил избиение Гребенщикова

Ираклий Пирцхалава назвал наглым наркоманом избитого им Михаила Гребенщикова
Ольга Коровина

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Певец Ираклий Пирцхалава, известный по выступлениям на проекте «Фабрика звезд 2», высказался о нанесении побоев другому участнику шоу Михаилу Гребенщикову. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я просто остановил наглого наркомана, который курил в общественном месте. Который нахамил мне, когда я сделал ему замечание», — заявил Пирцхалава.

Исполнитель хита «Лондон-Париж» отметил, что считает свой поступок неправильным с точки зрения закона, однако верным «по-мужски и по-человечески». Он подчеркнул, что инцидент станет для него уроком.

«Не национализируйте, пожалуйста, этот вопрос. Я грузин, но я родился в Москве», — добавил артист.

Об инциденте стало известно 7 августа. Суд в Москве оштрафовал Пирцхалаву на 15 тысяч рублей за побои. По словам Гребенщикова, оппонент сделал несколько оскорбительных высказываний в адрес организаторов футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол», а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. После этого завязалась перепалка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

    В ВСУ начали использовать самокаты

    Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за арбуза

    ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

    Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

    Израиль призвали отказаться от установления контроля над Газой

    Выигравший суд у назвавшей его хохлом соседки россиянин оказался отцом участника СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости