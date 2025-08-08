Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 8 августа 2025Мир

Израиль призвали отказаться от установления контроля над Газой

Австралия призвала Израиль отказаться от установления контроля над Газой
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Австралия призывает Израиль отказаться от установления контроля над сектором Газа, так как это лишь усугубит гуманитарную катастрофу на территории палестинского эксклава. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг, передает Reuters.

Глава австралийского МИД подчеркнула, что постоянное принудительное перемещение является нарушением международного права. «Вместе с международными партнерами Австралия продолжает призывать к прекращению огня, возвращению заложников и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи», — указала Вонг.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа. Отмечается, что решение было принято после более чем 10-часовых консультаций. Как пишет издание, оно является первым этапом наступления, которое может включать оккупацию всего сектора Газа израильскими силами обороны.

Перед этим Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По мнению Замира, попытка оккупации Газы приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также угрожает жизни израильских заложников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Великобритания захотела улучшить отношения с одной страной

    Внука культового актера задержали за нападение на женщину

    Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

    В ВСУ начали использовать самокаты

    Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за арбуза

    ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

    Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости