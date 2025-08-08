Израиль призвали отказаться от установления контроля над Газой

Австралия призвала Израиль отказаться от установления контроля над Газой

Австралия призывает Израиль отказаться от установления контроля над сектором Газа, так как это лишь усугубит гуманитарную катастрофу на территории палестинского эксклава. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг, передает Reuters.

Глава австралийского МИД подчеркнула, что постоянное принудительное перемещение является нарушением международного права. «Вместе с международными партнерами Австралия продолжает призывать к прекращению огня, возвращению заложников и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи», — указала Вонг.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа. Отмечается, что решение было принято после более чем 10-часовых консультаций. Как пишет издание, оно является первым этапом наступления, которое может включать оккупацию всего сектора Газа израильскими силами обороны.

Перед этим Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По мнению Замира, попытка оккупации Газы приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также угрожает жизни израильских заложников.