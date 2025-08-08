Россия
Четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги в Нальчике

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги в Нальчике, все они живы, рассказал начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, всего с канатных кресел сняли 13 человек. «Шесть человек упали на твердую поверхность, четыре человека упало в воду», — подчеркнул он.

Как указал Надежин, водолазы МЧС России проводят обследование дна озера. «Мы уверены на 99 процентов, что там никого нет, потому что камеры посмотрели», — добавил он.

Ранее стало известно, что в курортной зоне города Нальчик оборвалась канатная дорога с людьми.

