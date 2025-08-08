Бывший СССР
Казахстан и Россия начали строительство АЭС

Казахстан и Россия начали строительство АЭС в поселке Улькен
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ricochet64 / Shutterstock / Fotodom

Казахстан и Россия начали строительство атомной электростанции (АЭС) в поселке Улькен в в Алматинской области Республики Казахстан. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что корпорация предлагает «построить действительно бестселлер рынка атомных технологий». По его словам, этот проект будет «приоритетом из приоритетов» для Росатома. Лихачев добавил, что проект предусматривает поставку реактора ВВЭР-1200.

Ранее власти Казахстана выбрали «Росатом» главным подрядчиком для строительства первой АЭС, потому что другие компании не смогли предложить стране настолько выгодных в ценовом отношении условий. «История с конкурсной комиссией — это в большей степени игра для казахстанского электората. Власти страны на словах давно проводят идеологическую линию о том, что Казахстан не зависит от России: "Мы здесь самые многовекторные!"» — рассудил политолог Роман Юнеман.

До этого стало известно, что власти Казахстана утвердили местом постройки первой в стране АЭС поселок Улькен, расположенный в Алматинской области.

