Компромат из России «похоронит британскую монархию»

Биограф Лауни: Компромат на принца Эндрю похоронит британскую монархию

Бывший сотрудник Букингемского дворца предрек, что публикация компромата на принца Эндрю «похоронит британскую монархию». Его слова приводятся в новой книге биографа Эндрю Лауни, главы из которой публикует издание Daily Mail.

Подобные опасения высказывались еще в 2019 году, когда в Россию уехал бывший сотрудник американских правоохранительных органов Джон Дуган. Он имел доступ к расследованию преступлений финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, который дружил с принцем Эндрю, и утверждал, что передал их российским спецслужбам. В то время в британской разведке не исключали, что документы содержат информацию об Эндрю.

По словам бывшего придворного, с которым Лауни обсуждал перспективы публикации компромата на Эндрю, ставки очень высоки. Он считает, что это самая серьезная угроза, нависшая над британской королевской семьей.

Им крышка. После такого не оправиться. У них и раньше случались скандалы, но этот их похоронит. Если когда-нибудь всплывёт вся правда без купюр, думаю, британцы попытаются объявить королевской семье импичмент. Потому что многое из того, что творил Эндрю, оплачено из кармана британских налогоплательщиков бывший придворный

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ожидается, что книга Эндрю Лауни Entitled: The Rise and Fall of the House of York, рассказывающая о жизни принца Эндрю, выйдет 14 августа. Выдержки из нее публиковало британское издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что на семейной встрече в 2013 году принц Гарри назвал Эндрю трусом, затем они подрались. Прежде чем их успели разнять, Гарри несколько раз ударил Эндрю по лицу и разбил ему нос.