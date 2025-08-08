Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал условия возвращения войск СГ к западным границам Белоруссии

Лукашенко заявил о возможности внеплановой передислокации войск РФ и Белоруссии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности внеплановой передислокации российских и белорусских войск во время учений Союзного государства (СГ) «Запад-2025» на западные границы республики. Об этом он сказал в интервью Time.

По словам политика, причина переноса учений с западных границ страны в ее центр обусловлена информационным шумом Запада и Украины, так как там выразили опасения насчет этих учений. Однако президент Белоруссии обещал не допустить «нового похода на Киев» или на Сувалковский коридор.

Однако Лукашенко отметил, что в случае непредвиденных обстоятельств совместные войска России и Белоруссии вернутся к западным границам. «Если, не дай бог, что-то случится, войска, участвующие в учениях "Запад", можно быстро вернуть к западной границе Беларуси», — подытожил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что не знал о начале специальной военной операции заранее. 24 февраля 2022 года у него был звонок от президента России Владимира Путина, и он не был осведомлен об этом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Десятки дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Российская легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

    Врач предупредил о риске оказаться на операционном столе из-за смартфона

    Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

    Лукашенко назвал Европу вонючей и поддержал Трампа

    Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

    ВС России развили наступление в Красноармейске

    Индия резко нарастила закупки нероссийской нефти под давлением Трампа

    Дрон ВСУ ударил по грузовику «Мираторга» с животными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости