Лукашенко назвал условия возвращения войск СГ к западным границам Белоруссии

Лукашенко заявил о возможности внеплановой передислокации войск РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности внеплановой передислокации российских и белорусских войск во время учений Союзного государства (СГ) «Запад-2025» на западные границы республики. Об этом он сказал в интервью Time.

По словам политика, причина переноса учений с западных границ страны в ее центр обусловлена информационным шумом Запада и Украины, так как там выразили опасения насчет этих учений. Однако президент Белоруссии обещал не допустить «нового похода на Киев» или на Сувалковский коридор.

Однако Лукашенко отметил, что в случае непредвиденных обстоятельств совместные войска России и Белоруссии вернутся к западным границам. «Если, не дай бог, что-то случится, войска, участвующие в учениях "Запад", можно быстро вернуть к западной границе Беларуси», — подытожил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что не знал о начале специальной военной операции заранее. 24 февраля 2022 года у него был звонок от президента России Владимира Путина, и он не был осведомлен об этом.