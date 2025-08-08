Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко пообещал при встрече открыть Трампу глаза

Лукашенко заявил о необходимости встречи с Трампом, чтобы открыть ему глаза
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Встреча президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа была бы «архиполезна» для последнего, так как белорусский лидер помог бы ему «открыть глаза». Об этом Лукашенко заявил в интервью Time, запись которого опубликовало агентство «БелТА».

«Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси», — сказал он.

Кроме того, президент Белоруссии рассказал, что на встрече с представителями США он пошутил, что американцам не хватает диктатора. По его словам, делегация ответила, что им «хватает своих», на что Лукашенко сказал, что имеет в виду себя, и что он многое бы сказал их президенту.

Ранее президент Белоруссии встретился в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Отмечается, что Келлог стал самым высокопоставленным чиновником Соединенных Штатов, посетившим страну в последние годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Москвичей предупредили о похолодании до 8 градусов

    Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины

    «Это всегда было глупостью». Координатор помощи НАТО Украине не смог назвать критерии победы Киева

    Смольянинов назвал проблемы жизни в Латвии

    Рыбак семь часов сражался с 317-килограммовой акулой и побил 19-летний рекорд

    Хайди Клум раскрыла детали нового костюма на Хеллоуин

    Путин обсудил с Лукашенко встречу с Уиткоффом

    Россиян предупредили об опасности поездок на машине в дождь

    Тимати стал многодетным отцом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости