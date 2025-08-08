Лукашенко пообещал при встрече открыть Трампу глаза

Лукашенко заявил о необходимости встречи с Трампом, чтобы открыть ему глаза

Встреча президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа была бы «архиполезна» для последнего, так как белорусский лидер помог бы ему «открыть глаза». Об этом Лукашенко заявил в интервью Time, запись которого опубликовало агентство «БелТА».

«Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси», — сказал он.

Кроме того, президент Белоруссии рассказал, что на встрече с представителями США он пошутил, что американцам не хватает диктатора. По его словам, делегация ответила, что им «хватает своих», на что Лукашенко сказал, что имеет в виду себя, и что он многое бы сказал их президенту.

Ранее президент Белоруссии встретился в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Отмечается, что Келлог стал самым высокопоставленным чиновником Соединенных Штатов, посетившим страну в последние годы.