Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко предупредил Трампа о возможности быть посланным из-за ультиматумов

Лукашенко: Трамп должен понимать, что его могут послать из-за ультиматумов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен понимать, что из-за ультиматумов, которые он предъявляет России, его могут послать. О возможности грубого ответа на резкие заявления американского лидера предупредил президент Белорусии Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, видео беседы опубликовано в YouTube-канале БелТА.

«Так не делается это! Пришел, сказал, 50 дней дал. Он должен всегда понимать, что его могут послать», — заявил белорусский лидер.

Журналист возразил, что президент России Владимир Путин якобы уже несколько раз послал Трампа, на что Лукашенко ответил словам «пока еще нет».

В интервью Лукашенко также пообещал при встрече открыть Трампу глаза на то, как выстраивать отношения с Россией. По его словам, советники американского президента не доносят до Трампа всю важную информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

    Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

    Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

    Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

    На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    В России ученые нашли способ замедлить нейродегенерацию

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости