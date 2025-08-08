Лукашенко предупредил Трампа о возможности быть посланным из-за ультиматумов

Лукашенко: Трамп должен понимать, что его могут послать из-за ультиматумов

Президент США Дональд Трамп должен понимать, что из-за ультиматумов, которые он предъявляет России, его могут послать. О возможности грубого ответа на резкие заявления американского лидера предупредил президент Белорусии Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, видео беседы опубликовано в YouTube-канале БелТА.

«Так не делается это! Пришел, сказал, 50 дней дал. Он должен всегда понимать, что его могут послать», — заявил белорусский лидер.

Журналист возразил, что президент России Владимир Путин якобы уже несколько раз послал Трампа, на что Лукашенко ответил словам «пока еще нет».

В интервью Лукашенко также пообещал при встрече открыть Трампу глаза на то, как выстраивать отношения с Россией. По его словам, советники американского президента не доносят до Трампа всю важную информацию.