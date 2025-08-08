Лукашенко рассказал о поражении России на Украине

Лукашенко: Поражения РФ на Украине не будет, оно обойдется всем слишком дорого

Поражения России на Украине не будет, оно обойдется всем сторонам слишком дорого. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time.

«Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — рассказал президент Белоруссии.

Лукашенко также указал на то, что у России есть самый большой арсенал ядерного оружия. Из-за этого, по его словам, поражения не будет, в то время как Украина может потерпеть поражение. Белорусский лидер также призвал договариваться.

Ранее Александр Лукашенко выразил готовность организовать переговоры главы российского государства Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Он добавил, что если разумно провести переговоры, то Россия и Украина более не будут воевать.