Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:13, 8 августа 2025Экономика

Магнитную бурю перенесли

Синоптик Леус: Магнитная буря начнется позже запланированного
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Мощная магнитная буря начнется позже запланированного. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Согласно первым подсчетам специалистов, буря должна была начаться утром 8 августа, однако задержалась. Теперь первые возмущения должны начаться до 19:00 мск, а прилет к Земле плазменного облака и пик геомагнитной активности состоится ближе к полуночи.

Ранее сообщалось, что грядущая буря станет самой сильной за последние два месяца. Ее уровень мощности соответствует классу G2 — умеренному.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    У фитнес-батончиков обнаружилась скрытая опасность

    США отказались признавать Палестину и заявили о необходимости уничтожения ХАМАС

    Названый положенцем от вора в законе Шишкана высказался о своем криминальном статусе

    Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий

    В Банке России заявили об отсутствии дефляции

    Российскую скрипачку наказали за спонсирование экстремистской организации

    Американский хоккейный тренер признался в любви к России

    Tesla отказалась от суперкомпьютера

    Популярный в России комик вызвал врача из-за температуры и сильной боли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости