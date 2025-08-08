Магнитную бурю перенесли

Синоптик Леус: Магнитная буря начнется позже запланированного

Мощная магнитная буря начнется позже запланированного. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Согласно первым подсчетам специалистов, буря должна была начаться утром 8 августа, однако задержалась. Теперь первые возмущения должны начаться до 19:00 мск, а прилет к Земле плазменного облака и пик геомагнитной активности состоится ближе к полуночи.

Ранее сообщалось, что грядущая буря станет самой сильной за последние два месяца. Ее уровень мощности соответствует классу G2 — умеренному.