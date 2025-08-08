Бывший СССР
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Марочко: ВС России закрепляются в Торском, выдавливая ВСУ из села
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепляются на новых рубежах в Торском в Донецкой народной республике, параллельно с этим выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села. О продвижении Российской армии сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В ходе активных боев нашим передовым отрядам удалось обойти укрепрайон украинских боевиков севернее Торского и подойти к населенному пункту Кировск (украинское название — Заречное) в ДНР», — рассказал Марочко.

Ранее сообщалось, что российские войска окружили с трех сторон группировку ВСУ на южных подступах к Константиновке в ДНР. Военкор Евгений Поддубный отметил, что все пути отхода для украинских войск были отрезаны: у Александрово-Калиново с западной стороны и у Клепан-Быка — с восточной.

