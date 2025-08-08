Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 8 августа 2025Бывший СССР

Медведчук заявил о планах Зеленского принудить Россию к окончанию СВО

Медведчук заявил, что Зеленский хочет принудить Россию к окончанию СВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принудить Россию к окончанию специальной военной операции (СВО) с помощью Запада. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Зеленскому нужно, чтобы Россия закончила войну без всяких условий, а сам он заканчивать войну не собирается», — заявил политический деятель.

По его словам, у Зеленского нет реального плана мирного соглашения, а сам он не проявляет желания идти на уступки и вести переговоры всерьез.

Ранее Медведчук заявил, что для успешных переговоров с Россией западным странам стоит прекратить антироссийскую истерию. По словам политика, Запад ведет информационную войну и в его нарративах отсутствуют уважение к чьим-либо интересам и внимание к аргументам «против западной пропаганды».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    ВСУ за полтора часа атаковали четыре региона России

    Врач посоветовал упражнения от тяжести в ногах

    Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за громкого разговора

    Захарова назвала русофобией заявления Запада о возвращении украинских детей

    Пригожин сравнил концерты Дженнифер Лопес и российской певицы Zivert

    Пластический хирург оценила внешность Оксаны Федоровой после набора веса

    В МИД России ответили на обвинения по теме украинских детей

    Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива в салоне

    Европейский лидер предрек скорую заморозку боев на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости