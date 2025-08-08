Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 8 августа 2025Мир

Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

Минобороны Индии назвало ложной информацию о приостановке военных закупок у США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Представленная агентством Reuters информация о приостановке Индией оборонных закупок у США является ложной. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны страны, передает ТАСС.

В индийском военном ведомстве опровергли появившуюся в СМИ информацию, назвав ее сфабрикованной.

Ранее Reuters со ссылкой на трех индийских чиновников сообщило, что Нью-Дели поставил на паузу планы по закупке нового оружия и самолетов у Вашингтона из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. Как отметили собеседники агентства, в ближайшие недели Индия планировала направить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон для обсуждения новых контрактов. Однако поездку в конечном счете отменили.

Представители индийской стороны отмечают, что подвергаются несправедливой критике и ужесточению торговли. По словам чиновников, дальнейшие закупки вооружения могут продолжаться лишь после того, как прояснится ситуация с тарифами и направлением развития двусторонних отношений, но «не так скоро, как ожидалось».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Десятки дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Российская легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

    Врач предупредил о риске оказаться на операционном столе из-за смартфона

    Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

    Лукашенко назвал Европу вонючей и поддержал Трампа

    Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

    ВС России развили наступление в Красноармейске

    Индия резко нарастила закупки нероссийской нефти под давлением Трампа

    Дрон ВСУ ударил по грузовику «Мираторга» с животными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости