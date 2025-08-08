Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

Минобороны Индии назвало ложной информацию о приостановке военных закупок у США

Представленная агентством Reuters информация о приостановке Индией оборонных закупок у США является ложной. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны страны, передает ТАСС.

В индийском военном ведомстве опровергли появившуюся в СМИ информацию, назвав ее сфабрикованной.

Ранее Reuters со ссылкой на трех индийских чиновников сообщило, что Нью-Дели поставил на паузу планы по закупке нового оружия и самолетов у Вашингтона из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. Как отметили собеседники агентства, в ближайшие недели Индия планировала направить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон для обсуждения новых контрактов. Однако поездку в конечном счете отменили.

Представители индийской стороны отмечают, что подвергаются несправедливой критике и ужесточению торговли. По словам чиновников, дальнейшие закупки вооружения могут продолжаться лишь после того, как прояснится ситуация с тарифами и направлением развития двусторонних отношений, но «не так скоро, как ожидалось».