Минобороны раскрыло цели семи групповых ударов российских войск

Минобороны: ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли семь групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Цели атак журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

«Со 2-го по 8-е августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Под удары попали объекты газотранспортной системы, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру»), склады с БПЛА, цех производства безэкипажных катеров, транспортная инфраструктура, которую ВСУ использовали в своих целях.

Помимо того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне стало известно, что российские войска ударили по железнодорожному узлу в Днепропетровской области Украины. В ведомстве пояснили, что через узел перебрасывали оружие и военную технику Вооруженных сил Украины в Донбасс.