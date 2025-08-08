Момент наезда водителя на россиянку с грудным ребенком в коляске попал на видео

В Красноярском крае 34-летний пьяный водитель без прав сбил мать с грудным ребенком в коляске. Видео предоставили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по региону.

На кадрах видно автомобиль, который едет по Пролетарской улице в селе Верхнепашино Енисейского района. Он не справляется с управлением и сбивает женщину с коляской. Пострадавшая кричит, к ней бегут очевидцы произошедшего.

Мальчика госпитализировали с серьезными травмами, его мать не пострадала. Возбуждено дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водителю грозит до семи лет колонии.

