«Москву-Сити» забили до отказа

NF Group: Доля свободных офисов в «Москва-Сити» снизилась до рекордного 1 %

В первом полугодии 2025 года доля свободных офисов в деловом кластере «Москва-Сити» снизилась до одного процента — показатель оказался рекордно низким. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

За шесть месяцев уровень вакантных помещений снизился на 2,7 п.п.. Эксперты связывают такую динамику со спросом стороны крупных компаний и ограниченным объемом нового предложения.

Отмечается, что сейчас почти все новые проекты в «Москва-Сити» реализуются до получения разрешения на ввод. При этом на фоне дефицита предложения спрос упал на 73 процента год к году, а средняя арендная ставка с начала года выросла на 16 процентов, до 70,2 тысячи рублей за квадратный метр в год.

