Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 8 августа 2025Экономика

«Москву-Сити» забили до отказа

NF Group: Доля свободных офисов в «Москва-Сити» снизилась до рекордного 1 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года доля свободных офисов в деловом кластере «Москва-Сити» снизилась до одного процента — показатель оказался рекордно низким. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

За шесть месяцев уровень вакантных помещений снизился на 2,7 п.п.. Эксперты связывают такую динамику со спросом стороны крупных компаний и ограниченным объемом нового предложения.

Отмечается, что сейчас почти все новые проекты в «Москва-Сити» реализуются до получения разрешения на ввод. При этом на фоне дефицита предложения спрос упал на 73 процента год к году, а средняя арендная ставка с начала года выросла на 16 процентов, до 70,2 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Ранее эксперты по недвижимости назвали районы столицы с самым дешевым жильем. В топе оказались спальные районы, локации рядом с университетами и в Новой Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Военкор заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Страдающий от рака король Карл III выступит с неожиданным обращением к нации

    «Москву-Сити» забили до отказа

    Туристы застряли на высоте после обрыва канатной дороги на российском курорте

    Обвиняемый в мошенничестве российский адвокат сделал заявление в суде

    У фитнес-батончиков обнаружилась скрытая опасность

    США отказались признавать Палестину и заявили о необходимости уничтожения ХАМАС

    Названый положенцем от вора в законе Шишкана высказался о своем криминальном статусе

    Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости