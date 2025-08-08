На Украине опубликовали гневную переписку депутатов партии Зеленского о скандале с НАБУ

На Украине опубликовали переписку депутатов «Слуга народа» про скандал НАБУ

Украинская пресса опубликовала гневную переписку депутатов Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» про скандал с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Фрагменты корреспонденции показало в Telegram издание «Страна.ua».

Так, во время принятия законопроекта об ограничении полномочий антикоррупционных органов депутаты переживали из-за развернувшихся протестов. Некоторые выражали опасение, что закон могут отменить и сделать их виноватыми в ситуации.

«Нас кинули коллеги и размазали. Так жестко в первый раз. Спасибо господину президенту и руководству офиса президента», — написал в чате нардеп Максим Павлюк после того, как Зеленский внес закон о восстановлении полномочий НАБУ.

Депутат Рады Александр Федиенко подтвердил прессе подлинность переписки. По его словам, история чата выглядит неполной, а некоторые из сообщений вырваны из контекста.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в июле упал до 58 процентов. Представители Киевского международного института социологии отмечают, что одним из факторов снижения популярности Зеленского стал скандальный законопроект о лишении полномочий НАБУ.