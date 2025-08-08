Экономика
19:15, 8 августа 2025Экономика

На Земле начались геомагнитные возмущения

Мария Черкасова

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

На Земле начались геомагнитные возмущения, сообщил портал «Космическая погода» в Telegram-канале.

«Добро пожаловать в объятия корональной дыры», — говорится в публикации. Отмечается, что в ближайшие 5-7 дней геомагнитные возмущения будут появляться, а затем успокаиваться. Время от времени ожидаются магнитные бури — среднего и слабого уровня (G2 и G1). Окончания возмущений стоит ждать не раньше 13 августа.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН), к 19 часам пятницы, 8 августа, геомагнитное поле находится в спокойном состоянии.

Ранее сообщалось, что грядущая буря станет самой сильной за последние два месяца. Ее уровень мощности соответствует классу G2 — умеренному.

