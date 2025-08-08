Названо число проходящих альтернативную гражданскую службу россиян

Роструд: Альтернативную гражданскую службу в России проходят 2,4 тысячи человек

Альтернативную гражданскую службу в России, по последней информации, проходят больше двух тысяч человек. Это следует из данных Роструда, передает РИА Новости.

По информации ведомства, во втором полугодии 2024 года число проходящих альтернативную службу мужчин составило 2439 человек. В первом полугодии того же года альтернативную гражданскую службу проходило на четыре сотни человек меньше — 2022.

Число проходящих такую службу россиян растет как минимум два года: во втором полугодии 2022 года их число составило 1645 человек, в первом же полугодиии— 1199 человек.

В июле 2024 года Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной службы. Список из 224 профессий и 1305 предприятий планируют увеличить до 237 специальностей и 1442 предприятий, где могут работать альтернативно служащие.

Альтернативная гражданская служба представляет собой работу, которую человек может выполнять вместо военной службы в случае, если у него есть веские основания на замену службы по призыву. Перечень специальностей, в которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную службу, определяет Министерства труда и социальной защиты. В них, например, входит лифтер, кондуктор, пекарь, судмедэксперт и другие.