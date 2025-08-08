Нетаньяху приготовился принять меры против Великобритании

The Times: Нетаньяху примет меры против Британии, если она признает Палестину

Израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху готовится прекратить оборонное сотрудничество с Великобританией, если страна признает Государство Палестина. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

«Великобритании стоит проявить осторожность, поскольку у Нетаньяху и его министров есть карты, которыми они могут решить сыграть. Израиль ценит свое партнерство с королевством, но недавние решения означают, что оно находится под давлением, и Лондон может многое потерять, если израильское правительство решит предпринять ответные шаги», — рассказали изданию дипломатические источники.

Отмечается, что правительство Нетаньяху рассматривает прекращение сотрудничества с Лондоном в сфере обороны и безопасности как один из возможных вариантов ответа на предложение Великобритании о процессе признания Палестины как суверенного государства.

29 июля офис британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что Великобритания признает Палестину до заседания Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Отмечалось, что это произойдет в том случае, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для улучшения ситуации в секторе Газа и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира.