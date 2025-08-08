Огромный питон забрался в комнату с десятью породистыми кошками и не успел их съесть

В Таиланде пятиметровый питон забрался в комнату с десятью вислоухими кошками

В Таиланде пятиметровый питон пробил потолок дома и забрался в комнату с шотландскими вислоухими кошками. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 5 августа в населенном пункте Танакорн, провинция Нонтхабури. Огромную змею, свернувшуюся на шкафу в комнате, обнаружила утром домработница, когда вошла, чтобы накормить десять породистых кошек хозяйки.

На место прибыли змееловы и не без труда поймали незваного гостя. Он пытался забраться обратно в лаз в потолке и вытянулся вдоль стены почти на два метра. Питомцев таиландки — двух котов, пятерых кошек и трех котят — питон съесть не успел, так как их сразу же эвакуировали из помещения.

Представитель местных властей заявил, что змея, скорее всего, проникла на чердак дома с соседнего участка, который давно стоит заброшенным.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш шестиметровый питон проглотил пять коз за несколько дней. Рептилию застали за поеданием очередного животного.