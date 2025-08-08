Забота о себе
20:26, 8 августа 2025Забота о себе

Опровергнуты четыре распространенных мифа о кофе

Врач Кузнецов: Кофе не увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы
Илья Пятыго
Фото: Unsplash

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что кофе уже на протяжении долгого времени то критикуют, то советуют пить для долгожительства. В своем Telegram-канале он опроверг четыре распространенных мифа об этом напитке.

По словам Кузнецова, кофе не увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более того, согласно исследованиям ученых, если пить этот напиток, риск, напротив, снижается. Также кофе не приводит к остеопорозу, поскольку он хоть и увеличивает выведение кальция из организма, но этот эффект является незначительным, пояснил медик.

Что же касается обезвоживания из-за кофе, по словам врача, этот напиток действительно обладает легким мочегонным эффектом, но все равно не приводит к недостатку жидкости. В заключение специалист добавил, что кофе не оказывает негативного влияния на нервную систему, а, напротив, стимулирует работу головного мозга, повышает концентрацию внимания и настроение, но при условии, что человек употребляет его в умеренных количествах.

Ранее диетолог Алексей Березников предупредил, что соленые огурцы могут негативно повлиять на здоровье. По его словам, из-за них повышается риск развития атеросклероза.

