Парень нашел способ отомстить постоянно жаловавшейся на него пожилой соседке

Пользователь Reddit с ником SecretGentleman_007 рассказал о том, как хитроумно отомстил престарелой соседке, которая донимала его долгое время.

«Мне тогда было 24 года, и я жил в 18-квартирном доме. Стены, вероятно, были сделаны из картона, потому что звукоизоляция была ужасной. Через стенку жила старушка с мужем. Время от времени, когда я слушал музыку или смотрел фильмы, она звонила в полицию и жаловалась на меня за излишний шум», — написал автор.

При этом каждый раз приезжавшие на вызов полицейские признавали, что громкость звука находится в пределах установленных правил, но все равно просили автора сделать немного потише, чтобы им не приходилось так часто ездить по одному и тому же поводу в одно и то же место.

«Это повторялось раз 12, прежде чем я разозлился и спросил полицейских, имеют ли они право выписать ей штраф за неоднократно повторявшиеся ложные вызовы. Они толком ничего на это не ответили, но я понял, что они задумались. Это был последний раз, когда я видел полицию у своей двери из-за этой старой стервы. Спустя несколько недель уборщик рассказал мне, что соседка жаловалась ему на полученный огромный штраф за беспокойство силовиков без явного повода», — заключил SecretGentleman_007.

