10:20, 8 августа 2025Спорт

Павлюченко назвал футболиста лучше Месси и Роналду

Павлюченко заявил, что Зидан лучше Месси и Роналду
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко назвал футболиста, который, по его мнению, лучше аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. Об этом он высказался в интервью каналу Smol talk, который ведет футболист Федор Смолов.

Павлюченко сделал выбор в пользу Зинедина Зидана. «Даже если сравнить в игровом плане Месси, Криштиану или Зидана — я назвал бы Зидана. Как он работал с мячом, его скорость, как он делал эти переступы. Мне кажется, Зидан еще круче был», — заявил он.

В качестве игрока Зидан известен по выступлениям за «Бордо», «Ювентус» и мадридский «Реал». В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000-м.

Последним местом работы Зидана как тренера был мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году. Специалист трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов и дважды в чемпионате и Суперкубке Испании.

    Все новости