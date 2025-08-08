Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о самом первом клиенте

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся 12-часовым секс-марафоном с тысячей мужчин, рассказала, чем занималась до съемок в порно. Об этом пишет издание The Times.

В течение пяти лет Бонни Блю работала рекрутером в британской системе здравоохранения. В то время она была замужем, вела обычную жизнь и не помышляла о выходках, которые теперь связывают с ее именем.

После пандемии COVID-19 Бонни Блю и ее муж уехали в Австралию. Она решила отдохнуть от офисной работы и два года жила на сбережения. Затем Бонни Блю стала зарабатывать вебкамом, а после расставания с мужем занялась эскортом. В интервью The Times она рассказала о самом первом клиенте, с которым ей предстояло встретиться.

В первый раз жутко нервничала. Думала, попросит вернуть деньги. Это был женатый мужчина за тридцать с двумя детьми. Он снял номер в отеле. Помню, прошу его: «Расскажите, что вам нравится, что приносит удовольствие». А он в ответ: «Слушай, я просто хочу секса. Мне через 20 минут бежать». Его хватило на пять или шесть минут. Потом он быстро принял душ и ушел, а я осталась с огромной улыбкой и 500 фунтами Бонни Блю

Спустя несколько месяцев Бонни Блю завела аккаунт в OnlyFans и полностью сосредоточилась на порно.

Ранее сообщалось, что до переезда в Австралию Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.