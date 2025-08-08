Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 8 августа 2025Из жизни

Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о самом первом клиенте

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnie_blue_xox

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся 12-часовым секс-марафоном с тысячей мужчин, рассказала, чем занималась до съемок в порно. Об этом пишет издание The Times.

В течение пяти лет Бонни Блю работала рекрутером в британской системе здравоохранения. В то время она была замужем, вела обычную жизнь и не помышляла о выходках, которые теперь связывают с ее именем.

После пандемии COVID-19 Бонни Блю и ее муж уехали в Австралию. Она решила отдохнуть от офисной работы и два года жила на сбережения. Затем Бонни Блю стала зарабатывать вебкамом, а после расставания с мужем занялась эскортом. В интервью The Times она рассказала о самом первом клиенте, с которым ей предстояло встретиться.

В первый раз жутко нервничала. Думала, попросит вернуть деньги. Это был женатый мужчина за тридцать с двумя детьми. Он снял номер в отеле. Помню, прошу его: «Расскажите, что вам нравится, что приносит удовольствие». А он в ответ: «Слушай, я просто хочу секса. Мне через 20 минут бежать». Его хватило на пять или шесть минут. Потом он быстро принял душ и ушел, а я осталась с огромной улыбкой и 500 фунтами

Бонни Блю
Материалы по теме:
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025

Спустя несколько месяцев Бонни Блю завела аккаунт в OnlyFans и полностью сосредоточилась на порно.

Ранее сообщалось, что до переезда в Австралию Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    В Великобритании допустили принуждение Украины к уступкам

    Владивосток сдвинулся после землетрясения на Камчатке

    Трамп ответил на избиение Больших Яиц

    Россиянам назвали сроки исчезновения скидок на автомобили

    Боец ВСУ попытался увезти на мотоцикле трофейный российский дрон и поплатился

    Россиянин объяснил свое дезертирство желанием отдохнуть от службы

    Объяснена причина плача и смеха некоторых женщин после оргазма

    В США оценили доходы от пошлин

    Большие потери ВСУ на одном из направлений объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости