Перспективы вступления в ЕС одной постсоветской страны к 2028 году объяснили

Бывший премьер Молдавии Тарлев: Обещания Санду обманчивы, страна не готова к ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

У Молдавии нет перспектив вступления в Европейский союз (ЕС) к 2028 году, страна не готова к членству в объединении. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, передает ТАСС.

«Я думаю, что это очередной обман, опять пустые обещания перед выборами. Потому что не готова Молдова быть членом Европейского союза», — объяснил он.

По мнению Тарлева, президент Молдавии Майя Санду обманывает граждан, и страна не готова даже к статусу кандидата в Европейский союз. Политик подчеркнул, что республика не сможет получить членство в объединении ближайшие 5, 10 и даже 15 лет.

Ранее стало известно, что в Молдавии начались обыски у антиевропейской оппозиции. Об этом рассказал лидер блока «Победа», бизнесмен Илан Шор. Он отметил, что его и его единомышленников подозревают во вмешательстве в выборы.

