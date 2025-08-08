Многие иностранные наемники, воюющие за Вооруженные силы Украины (ВСУ), попадают в плен российским войскам, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», — рассказал он.
Ранее стало известно, что российские бойцы на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ.
В июле российские военные взяли в плен иностранных наемников ВСУ за пять минут.