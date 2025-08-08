Бывший СССР
Стало известно о попадании в плен большого числа иностранных наемников ВСУ

РИА Новости: Все больше иностранных наемников ВСУ попадает в российский плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Многие иностранные наемники, воюющие за Вооруженные силы Украины (ВСУ), попадают в плен российским войскам, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские бойцы на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ.

В июле российские военные взяли в плен иностранных наемников ВСУ за пять минут.

