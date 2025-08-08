Бывший СССР
Российские бойцы взяли в плен вьетнамского наемника

RT: Бойцы ВС России взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ в ДНР
Евгений Силаев
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские бойцы на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен вьетнамского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал Russia Today (RT).

По словам пленного, он единственный, кто остался в живых после удара Вооруженных сил (ВС) России по его позиции. Российские бойцы нашли у наемника шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ.

Ранее представитель подполья рассказал, что около 200 наемников из стран Латинской Америки сражаются на стороне Вооруженных сил Украины в Херсонской области, всего за украинскую армию воюют около двух тысяч латиноамериканцев.

