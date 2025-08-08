Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:50, 8 августа 2025Бывший СССР

В подполье рассказали о латиноамериканских наемниках в Херсонской области

РИА Новости: За ВСУ в Херсонской области воюют около 200 латиноамериканцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Около 200 наемников из стран Латинской Америки сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, всего за украинскую армию воюют около двух тысяч латиноамериканцев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник херсонском подполье.

«Наемники из незападных стран едут на Украину не из политических убеждений и не от хорошей жизни. Эквадор, Уругвай, Венесуэла — в общем, Латинская и центральная Америка», — рассказал собеседник агентства.

Представитель подполья отметил, что латиноамериканские наемники выполняют самые разнообразные поручения: от охраны складов до штурмовых действий. Подчеркивается, что представителей Латинской Америки в рядах ВСУ больше, чем уроженцев стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал вывести ВСУ с территории региона. Он напомнил, что правый берег Днепра является частью России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали цель переговоров Трампа и Путина

    Украинские мошенники пожаловались на адские условия работы

    Командир штурмовиков оценил боеспособность частей ВСУ под Часовым Яром

    Девушка приревновала бойфренда к его любимой порнозвезде

    В подполье рассказали о латиноамериканских наемниках в Херсонской области

    ВСМ Москва — Петербург включили в проект схемы столичного метро

    Российские военные применили против ВСУ пулемет из Бельгии

    Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

    Зеленскому предрекли жуткую учесть после встречи Трампа и Путина

    Итальянский активист потерял работу из-за поездки в Донбасс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости