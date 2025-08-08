В подполье рассказали о латиноамериканских наемниках в Херсонской области

Около 200 наемников из стран Латинской Америки сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, всего за украинскую армию воюют около двух тысяч латиноамериканцев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник херсонском подполье.

«Наемники из незападных стран едут на Украину не из политических убеждений и не от хорошей жизни. Эквадор, Уругвай, Венесуэла — в общем, Латинская и центральная Америка», — рассказал собеседник агентства.

Представитель подполья отметил, что латиноамериканские наемники выполняют самые разнообразные поручения: от охраны складов до штурмовых действий. Подчеркивается, что представителей Латинской Америки в рядах ВСУ больше, чем уроженцев стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал вывести ВСУ с территории региона. Он напомнил, что правый берег Днепра является частью России.