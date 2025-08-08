Сальдо: ВСУ должны быть выведены с правобережья Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны быть выведены с правого берега Днепра. С таким призывом выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

«Войска ВСУ должны быть выведены с территорий, которые являются именно исторической и юридической территорией Российской Федерации. Правобережье — это юридическая территория России», — сказал Сальдо.

Он отметил, что украинская администрация Херсона переехала из областного центра в расположенный неподалеку Николаев.

Ранее Сальдо заявил, что мир на Украине должен быть заключен без «подвохов» и справедливым. Он подчеркнул, что новые регионы должны остаться в составе России.