Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:01, 8 августа 2025Бывший СССР

Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области

Сальдо: ВСУ должны быть выведены с правобережья Херсонской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны быть выведены с правого берега Днепра. С таким призывом выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

«Войска ВСУ должны быть выведены с территорий, которые являются именно исторической и юридической территорией Российской Федерации. Правобережье — это юридическая территория России», — сказал Сальдо.

Он отметил, что украинская администрация Херсона переехала из областного центра в расположенный неподалеку Николаев.

Ранее Сальдо заявил, что мир на Украине должен быть заключен без «подвохов» и справедливым. Он подчеркнул, что новые регионы должны остаться в составе России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    Итальянский активист потерял работу из-за поездки в Донбасс

    Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе

    Блогерша описала главный курорт Приморья словами «стиля нет вообще»

    Певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец»

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Гражданам Латвии понадобился совет по выживанию

    Жене засыпающего через 10 минут после оргазма мужа дали совет

    Леопард украл спящего ребенка из хижины

    Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости