Популярный город Европы внезапно опустел из-за ненависти местных жителей к туристам

Daily Mail: Во Флоренции с мая резко снизилось число туристов из-за протестов
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Популярный европейский город, Флоренция, внезапно опустел из-за ненависти местных жителей к приезжим — там зафиксировано резкое снижение числа бронирований в отелях и апартаментах на фоне протестов против массового туризма. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Уточняется, что спад туристического спроса в итальянском городе по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается с мая. Президент местной ассоциации отельеров Моника Роккини рассказала изданию, что в настоящее время заполняемость номеров составляет всего 50 процентов. По ее словам, из-за оттока туристов владельцам гостиниц придется снизить цены.

Кроме того, Роккини отметила, что многие американцы стали массово отменять свои бронирования в итальянском городе после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

Жителям Флоренции, вероятно, придется пересмотреть свое отношение к путешественникам, если им хочется наслаждаться вкладом туристической отрасли в развитие города, заключила президент местной ассоциации отельеров.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В крупных испанских городах 15 июня прошла антитуристическая акция под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

